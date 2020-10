Räume durchsucht

Langenhagen (ok). Diebe sind nach Auskunft der Polizei übers Wochenende in eine Kindertagesstätte an der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen und haben die Räume durchsucht.. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.