Rallye in der Bücherei

Langenhagen. Witcher Rallye am 14. Februar von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Langenhagen: Für alle Fans ab 16 Jahren der Witcher-Reihe. Voraussetzung ist, dass auch der Inhalt der Bücher von A. Sapkowski bekannt ist und nicht nur die TV-Serie.

Es ist eine Anmeldung erforderlich, telefonisch unter (05 11) 73 07 97 70 oder direkt in der Bibliothek. Die Teilnahme ist kostenlos.