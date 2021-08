Randale am Waldsee

Krähenwinkel (ok). Vandalen haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag am Waldsee randaliert. Die sanitären Anlagen des verschlossenen Sanitätshausessind komplett zerstört worden und können nicht mehr benutzt werden. Müll deutet auf eine Feier hin. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.