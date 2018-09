Randalierer festgenommen

Langenhagen. Ein 38-jähriger Langenhagener pöbelte am Sonnabend um 11.15 Uhr im Stadtpark Spaziergänger an. Im weiterern Verlauf trat er gegen zwei geparkte VW Golf und beschädigte diese. Polizisten nahmen den Mann fest. Ein Test lieferte einen Atemalkohol-Wert von 1,3 Promille. Da sich der Mann weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. An den geparkten Autos entstand ein Schaden in Höhe von 1.200 Euro.