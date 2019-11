Raser unterwegs?

Krähenwinkel (ok). Wird im Ernst-Hugo-Weg gerast? Viele Eltern der Kita-Kinder haben zumindest den Eindruck und in der jüngsten Ortsratssitzung in Krähenwinkel deutlich gemacht, dass sie sich um ihre Kinder sorgen machen. Ortsbürgermeister Andreas Hartfiel erläuterte, dass die Behörden in der Pflicht seien; die Polizei kontrolliere den so genannten fließenden Verkehr. Allerdings dürfen durch den Ernst-Hugo-Weg sowieso nur landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren. Ein mobiler Blitzer, wie ihn Eltern forderten, sei hier deshalb nicht angesagt.