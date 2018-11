Rasierklingen geklaut

Langenhagen (ok). Räuberischer Diebstahl im Famila-Markt an der Hans-Böckler-Straße am Freitag um 15.07 Uhr. Ein Mann hat nach Auskunft der Polizei Rasierklingen aus einem Regal genommen und das Geschäft verlassen, ohne zu zahlen. Als ihn der Ladendetektiv ansprach, schubste er ihn und flüchtete unerkannt.. Er war etwa 1,85 Meter groß und 40 Jahre alt. Seine Haarfarbe ist blond/braun. Der vermeintliche Täter trug einen grauen Pullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Außensohle. Der Mann hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.