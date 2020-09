Ratssitzung Teil zwei

Langenhagen (ok). Es war nicht das erste Mal. Die Ratssitzung am Montag ist nicht beendet, sondern abgebrochen worden. Sie wird am morgigen Mittwoch, 23. September, um 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums fortgesetzt. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohner Fragestunde statt.