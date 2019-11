Ratten bekämpfen

Infoveranstaltung am Mittwoch, 20. November, im DGH Schulenburg

Schulenburg. Am Mittwoch, 20. November, findet um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg eine Informationsveranstaltung zur Bekämpfung von Ratten statt.Anlass sind Mitteilungen aus der Bevölkerung, wonach vermehrt Ratten gesehen wurden. Es stellen sich Fragen, handelt es sich schon um eine Rattenplage, was tut die Stadt Langenhagen bei akutem Befall und was können Bevölkerung und Stadt gemeinsam für ein sauberes Langenhagen unternehmen? Mit Unterstützung eines erfahrenen Schädlingsbekämpfers, der im Stadtgebiet im Einsatz ist, werden wir diese und weitere Fragen beantworten.Noch in diesem Jahr sind zwei weitere Informationsveranstaltungen, in der Mitte und im Norden Langenhagens, geplant. Die Termine werden unter www.langenhagen.de, über www.facebook.com/langenhagen.bewegt (Facebook) und die Presse bekannt gegeben.