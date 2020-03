Raub am Hainhäuser Weg

Krähenwinkel. Raub am Hainhäuser Weg am Mittwoch gegen 20.10 Uhr: Ein Mann näherte sich nach Ausgabe der Polizei von hinten einer 87-jährigen Frau und entriss ihr dabei die Handtasche. Bei dem Versuch, die Handtasche festzuhalten, stürzte die Frau zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sie sich dabei nicht. Der Täter nahm die Handtasche an sich und flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Kaputzenjacke, dunkle Schuhe. Entwendet wurde eine rote Lederhandtasche (Maße 20 Zentimeter mal 15 Zentimetern) mit alltagsüblichem Inhalt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.