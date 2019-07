Rauf aufs Rad

Langenhagen. Die beiden ADFC-Ortsgruppen Langenhagen und Salzgittter laden gemeinsam interessierte Gäste und ihre Mitglieder ein zu einer Radtour über 75 Kilometer in die Heide: Die Mitfahrt ist kostenfrei. Start ist am Sonntag, 28. Juli, pünktlich um 9.30 Uhr am Parkplatz am Hufeinsensee in Isernhagen. Von da aus geht es über Wietze (Eintritt in das Erdölmuseum fünf Euro, die Kosten für die Führung werden übernommen) nach Winsen an der Aller. Dort ist eine Einkehr-Pause vorgesehen, danach führt der Weg durch Fuhrberg und am Würmsee entlang zurück nach Isernhagen. Für diese sportliche Tour sind Kondition, ausreichend Getränke und Verpflegung für zwischendurch sowie ein selber vorher überprüftes, gutes Fahrrad/E-Fahrrad mit Schaltung empfehlenswert. Weitere Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.