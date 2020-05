Entdeckungsspaziergang durch den Stadtpark für Kinder und Familien

Langenhagen. „Raus in die Natur“ ist das Motto des diesjährigen Weltspieltages, den die Stadt Langenhagen erstmalig in Kooperation mit dem Deutschen Kinderhilfswerk am 28. Mai feiert, um auf das Kinderrecht auf Spiel aufmerksam zu machen. Hierzu hat die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur einen Entdeckungsspaziergang für Familien entwickelt, bei dem der Stadtpark erkundet und spannende Orte zum Spielen draußen entdeckt werden können.Es gilt Hinweisfotos zu finden und spannende Aufgaben zu lösen, die einen Lösungssatz ergeben. Mit diesem können sich die Familien im Haus der Jugend eine Überraschung abholen, die zum weiteren Spiel draußen in der Natur einlädt. „Wir hoffen Kindern und Familien mit dem Entdeckungsspaziergang ein schönes Erlebnis im Corona Alltag anbieten und sie für weitere Familienaktivitäten im Freien begeistern zu können.“ so Abteilungsleiter Thorben Noß.Der Entdeckungsspaziergang kann ab dem 28. Mai unter www.kiju-langenhagen.de heruntergeladen oder in Papierform im Haus der Jugend zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr) im Infobüro abgeholt werden.Bewaffnet mit Stift und guter Laune kann die Erkundung zu Fuß, mit Fahrrad oder Roller losgehen! Viele Orte, die es zu entdecken gilt, laden zum Verweilen, Entdecken und Spielen ein. Dabei können die Kinder und Familien selbst bestimmen, wo sie wie lange verweilen möchten und ob sie den Spaziergang am Stück oder in mehreren kürzeren Erkundungstouren bestreiten.Das Team wünscht allen Teilnehmenden viel Spaß beim Entdecken und freut sich über selbstgemalte Bilder oder Fotos der Spazierganghighlights, die einen besonderen Platz in den Fenstern des Wintergartens bekommen, so dass eine bunte Sammlung entsteht, die jederzeit für alle Kinder von außen am Haus der Jugend sichtbar ist.Auch das Deutsche Kinderhilfswerk ruft anlässlich des Weltspieltages 2020 Kinder und ihre Familien zu einem Foto-Wettbewerb auf. Weitere Infos dazu unter https://www.recht-auf-spiel.de/weltspieltag/weltsp...