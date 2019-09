Rausgerissen

Godshorn.Ein Vandale riss nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 2.30 Uhr ein Teilstück eines Gartenzauns an der Hauptstraße in Godshorn heraus und schmiss dieses auf den Gehweg. Ein 42-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf Gehweg mit seinem Fahrrad und stürzte über das Zaunelement. In Folge dessen verletzte er sich leicht am Kopf. Da der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. An dem Fahrrad entstand kein Schaden. Die Höhe des Schadens an dem Zaun steht noch nicht fest.