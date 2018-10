St. Paulus-Abendgespräche am 24. Oktober

Langenhagen. Ravenna im Norden Italiens ist das Thema bei den St.Paulus-Abendgesprächen am Mittwoch, 24. Oktober, in der St. Pauluskirche. Isabel Wagemann-Steidel aus Langenhagen berichtet von Bauwerken und Begegnungen. Mit Bildern werden berühmte spätantike Bauwerke Ravennas vorgestellt. Der Bildervortrag beginnt um 19.30 Uhr. Er ist der fünfte unter der Überschrift “Kirche weltweit. Ein weiterer Themenabend über Jerusalem ist am 28. November geplant. Dann werden Pastor Karsten Henkmann aus Isernhagen und Pastor Frank Foerster von der Fahrt der Pastoren und Pastorinnen des Kirchenkreises nach Jerusalem in diesem August berichten. Bei Interesse kann an den Abenden auch eine Italienreise in die Toskana im nächsten September geplant werden. Die Abendgespräche finden im Gemeindehaus in der Hindenburgstraße 85 statt. Nach einem Impulsreferat mit Bildern schließt sich ein Austausch in lockerer Runde zum Thema an. Interessierte Teilnehmer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.