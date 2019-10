Reichhaltig

Langenhagen. Das DRK Langenhagen bietet am Sonntag, 3. November, wieder sein beliebtes Frühstücksbuffet an. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr kann für acht Euro pro Person ein reichhaltiges Angebot genossen werden. Eine Anmeldung bis zum 31. Oktober unter der Telefonnummer (0175) 9 95 35 28 ist aber erforderlich.