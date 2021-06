Reicht eine Sitzung?

Langenhagen (ok). Ob das an einem Termin zu schaffen ist? 27 Punkte stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung, die am Montag, 21. Juni, ab 18 Uhr im Theatersaal statt. Nicht nur zwei aktuelle Stunden zu den Themen E-Roller und Blaumenhof sollen diskutiert werden, sondern es geht unter anderem auch ums Integrierte Stadtentwicklungskonzept und um die Bebauung Handelshof. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt.