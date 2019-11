Reifen luftleer

Krähenwinkel. Ein Zeuge beobachtete nach Auskunft der Poliztei am Sonnabend zwischen 9.30 und 9.45 Uhr bei seinem Spaziergang am Ernst-Hugo-Weg einen dunkelhäutigen Mann, der sich auf der Fahrerseite eines dort geparkten Mazda aufhielt. Kurz darauf erscheint eine weitere dunkelhäutige Person im Ernst-Hugo-Weg und beide rannten in Richtung Hainhäuser Weg weg. Am Mazda wurde ein luftleerer Reifen vorne links festgestellt. Die Ventilkappe lag noch neben dem Ventil auf dem Reifen. Eine genauere Personenbeschreibung gibt es derzeit nicht. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.