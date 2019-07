Reifen zerstochen

Langenhagen. Diebe machten sich nach Auskunft der Polizei zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 16.50 Uhr, an Elbeweg und Kastanineallee an zwei Autos zu schaffen und zerstachen mehrere Reifen. An einem Seat Alhambra wurden zwei Reifen zerstochen, an einem schwarzen BMW alle vier Reifen zerstört. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.