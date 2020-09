Reifen zerstochen

Langenhagen. Ein Vandale zerstach nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Reifen an einem Audi A4 an der Kneippstraße. Einstichstellen waren deutlich zu erkennen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 160 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.