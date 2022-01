Rein digital?

Langenhagen. Die SPD-Fraktion im Stadtrat Langenhagen hat einen Antrag auf den Weg gebracht, in dem die Verwaltung aufgefordert wird, kurzfristig die technischen und rechtlichen Möglichkeiten für hybride oder rein digitaler Sitzungen der Ortsräte und Ausschüsse zu

schaffen. So sollen zum einen die Tagungsorte der Ortsräte mit den technischen

Möglichkeiten ausgestattet werden, um digitale Sitzungen zu ermöglichen. Zum anderen soll

gleichzeitig die digitale Teilnahme von Bürgern an den Sitzungen ermöglicht werden. Ein Format, das durchaus auch nach Ende der Pandemie denkbar sei.