Reise in die Unterwelt

Langenhagen. Das DRK Langenhagen bietet am Donnerstag, 2. April, eine Busfahrt in den Süntel an und zwar zur Schillat-Höhle. Hier kann die faszinierende Welt von Deutschlands nördlichster Tropfsteinhöhle entdeckt werden. Vorbei an Jahrmillionen Erdgeschichte wandert man hinein in einen aus Stein gewordenen Märchenwald. Unglaublich sind die Eindrücke, die die Schillat-Höhle mit ihren Felsmalereien, funkelnden Kristallen und leuchtenden Steinen hinterlassen werden. Die Fahrt kostet 36 Euro pro Person inkl. Eintritt und Führungi n die Schillat-Höhle. Nähere Auskünfte und Anmeldungen bis zum 18. März unter der Telefonnummer (0511) 7 69 16 01 möglich.