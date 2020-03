St. Paulus-Abendgespräche am 18. März

Langenhagen. Unter der Überschrift „Bilder aus Neuseeland” lädt die St. Pauluskirchengemeinde zu den nächsten Abendgespräch ein: Am Mittwoch, 18. März,berichtet Carolin Ratsch aus Langenhagen von ihrer Reise um die Welt, die sie nach Asien, Australien und Amerika geführt hat. Nach ihren Berichten über Vietnam und Australien folgten nun Erlebnisse aus Neuseeland. Der Bildervortrag beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Reihe der St. Paulus-Abendgespräche unter der Überschrift “Kirche weltweit” im Gemeindehaus in der Hindenburgstraße 85 statt. Nach einem Impulsreferat mit Bildern schließt sich ein Austausch in lockerer Runde zum Thema an. Interessierte Teilnehmer sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Gast der Abendgespräche im April ist Bestattermeister Daniel Behringer. Am 22. April um 19.30 Uhr berichtet der Bestatter aus seiner Arbeit zum Thema “Trauer und wie man wieder ins Leben geht”. Im Mai steht die digitale und analoge Kommunikation auf dem Programm. Am 13. Mai ist Gunter Mahnkopp eingeladen, die Internetseite der St. Paulusgemeinde und andere Möglichkeiten moderner Kommunikation vorzustellen. Weitere Themen im Juni und Juli sind Astronomie am 24. Juni mit Dirk IItzrodt, der ein Vortrag über das Sonnensystem halten wird, und “Bienen” am 22. Juli mit Imker Münch, der auch die Bienenstöcke an der St. Pauluskirche betreut. Der Eintritt ist frei.