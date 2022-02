Reißaus genommen

Langenhagen (ok). Dienstag gegen 15.15 Uhr, Walsroder Straße/Höhe Berliner Platz. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hörte nach Auskunft der Polizei, wie sich jemand an seiner Wohnungstür zu schaffen machte und sah nach. Vermutlich nahmen die Täter die Schritte in der Wohnung wahr und folglich Reißaus Richtung Berliner Platz. Der Erste war männlich, klein und kräftig, trug eine gelb-schwarze DHL-Jacke sowie eine dunkelblaue oder schwarze Werkzeugtasche. Dazu kam noch ein zweiter Mann. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.