Relax-Massage für Paare

Workshop am 2. März an der VHS

Langenhagen. In einem Workshop der VHS Langenhagen am Sonnabend, 2. März, von 9.30 bis 12.45 Uhr lernen Interessierte einfache Massagegriffe kennen, mit denen sie ohne medizinische Vorkenntnisse kleine Verspannungen leicht zu Hause lösen können.Unter Anleitung massieren die Teilnehmer sich gegenseitig und erleben eine entspannende Wohlfühlbehandlung. Im Mittelpunkt stehen Rücken-Nacken-Massage sowie Teilkörpermassagen von Gesicht, Armen oder Beinen. Außerdem werden Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Massage vermittelt. Diese Veranstaltung wendet sich an Paare, an Frauen und Männer, Freundinnen, Kolleginnen und so weiter.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.