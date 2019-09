FeG lädt zu Filmabend und Kinderfest ein

Kaltenweide (elr). Wer Halloween nicht feiern möchte, hat so auch in diesem Jahr eine tolle Alternative: Zur Einstimmung auf den gesetzlichen Feiertag, den Reformationstag, am Donnerstag, 31. Oktober, veranstaltet die Freie Evangelische Gemeinde Kaltenweide international im Erlengrund 8 einen Filmabend am Mittwoch, 30. Oktober, um 19:30 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Eingeladen sind alle Interessierten, um gemeinsam den Lutherfilm zu schauen und in gemütlicher Runde tolle Gespräche zu führen – der Eintritt ist frei, ohne Anmeldung.Wie bereits im vergangenen Jahr, findet auch dieses Mal am Donnerstag, 31 Oktober, von 16 bis 19 Uhr das Kinderfest „Remmidemmi auf der Wartburg“ in den Räumlichkeiten und im Außenbereich der FeG Kaltenweide international statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. 60 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren haben letztes Jahr die Hüpfburg gestürmt, Ritterkostüme aus Helmen, Schwertern & Pferden gebastelt und anschließend am Lagerfeuer den Zweikampf geübt. Zur Stärkung gab es am Feuer Stockbrot und in den warmen Räumlichkeiten der Gemeinde Waffeln & Hotdogs und so manche Eltern blieben spontan und halfen mit oder genossen bei guter Gesellschaft die Atmosphäre am Lagerfeuer. Anmeldung bis zum 20. Oktober, bitte mit Telefonnummer und Altersangabe des Kindes unter d.gossen@feg-kaltenweide.de.