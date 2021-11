Renitent bei Kontrolle

Langenhagen (ok). Diverse Fälle von "Alkohol am Steuer" haben sich am Wochenende im Stadtgebiet ereignet - sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad oder dem E-Scooter. Ein Fahrzeugführer verhielt sich nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Hubertusstraße allerdings besonders renitent. Er beleidigte die Beamten und versuchte mehrfach, das Weite zu suchen. Außerdem bestand bei dem stark angetrunkenen Fahrer der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.