Renn-Nachwuchs am Start

Kaltenweide. Der RC Blau-Gelb Langenhagen in Kaltenweide die Deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren der U17-Jugend männlich und weiblich aus.

An der Meisterschaft nehmen weit mehr als 150 Nachwuchsfahrer aus allen Teilen Deutschlands teil. Gefahren werden die Rennen auf der Kananoher Straße (K 310) ab Ortsausgang Kaltenweide bis zum Wendepunkt Resser Straße (L 380).

Die Rennen am Sonnabend, 11. September, beginnen um 14 Uhr. Die Strecke ist für den Durchgangsverkehr gesperrt in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.