Renntag auf der Neuen Bult

Langenhagen. Der traditionelle VGH-Renntag, der immer zu den Saisonhöhepunkten auf der Neuen Bult zähl, findet am nächsten Sonntag, 19. September, statt.. Gemeinsam mit unserem Hauptsponsor, den VGH Versicherungen, können sich alle Galoppsportfans auf zwei Rennen auf Listenebene freuen, die mit internationaler Besetzung zu einem echten sportlichen Höhepunkt werden. Auch die kleinsten Gäste dürfen sich auf jede Menge Unterhaltung freuen. Von Bastel- und Schmiedearbeiten im VGH-Kinderland, von Hüpfburg bis zum Rennpferdesimulator Mister Ed, Spaß für die ganze Familie ist garantiert. Wer das Fachsimpeln rund um die die vierbeinigen Stars liebt, kann sich außerdem auf eine lukrative Wettchance mit einer garantierten Gewinnauszahlung von 15.555 Euro in der Viererwette freuen, die im neunten Rennen zur Ausspielung kommt.

Tickets können über Eventim zum Preis von neun Euro zuzüglich Gebühren online oder am Renntag über die Tageskassen zum Preis von 13 Euro erworben werden. Den entsprechenden Link zum Ticketkauf finden Interessierte auf der Website www.neuebult.de. Dort finden sie auch alle weiteren Informationen zum Renntag. Im Ticket enthalten sind kostenfreies Parken und ein Programmheft. Zum Zutritt berechtigt sind nur Personen, die eines der 3G (geimpft, genesen, getestet) nachweisen können. Eine eigene Teststation wird am Renntag ab 12 Uhr am Haupteingang geöffnet sein. Der Start des ersten Rennens wird um 13.10 Uhr erfolgen.