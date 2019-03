Reparaturen

Langenhagen. Im Zuge von Reparaturarbeiten auf der Autobahn 352 werden Betonplatten im Haupt- und Überholfahrstreifen erneuert. Die Arbeiten erfolgen in zwei Nächten, jeweils unter Sperrung der betroffenen Richtungsfahr-bahn: In der Nacht vom 18. auf den 19. März zwischen 19 und 6 Uhr ist die Fahrtrichtung Dortmund zwischen der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide und Anschlussstelle Hannover-Flughafen voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer nutzen bitte die örtliche Umleitung U4. In der Nacht vom 20. auf 21. März von 19 bis 6 Uhr ist die Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Hannover-Flughafen und Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer nutzen bitte die örtliche Umleitung U5.