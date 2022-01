Reparaturkurse fürs Fahrrad

Langenhagen. Die beliebten Fahrradreparatur-Kurse des ADFC starten wieder. Ab 18. Januar geht es in der Fahrradwerkstatt an der IGS Mühlenberg los.In allen Kursen wird möglichst individuell auf die Wünsche der Teilnehme eingegangen. In den Grundkursen wird in zwei Stunden der Radaufbau, Aus- und Einbau, Reifen flicken sowie Hilfsmittel und Werkzeug gelernt. In den Aufbaukursen werden in zwei mal zwei Stunden die Themen Bremsen, Schaltung und Beleuchtung behandelt. Fahrräder und Hilfsmittel werden gestellt, es kann aber auch am eigenen Fahrrad repariert"werden. Die Kurse können ab sofort gebucht werden, telefonisch unter (05 11)1 64 03 12 oder per Mail an region@adfc-hannover.de. Alle Informationen zu den Kursen sind auch auf der neuen ADFC-Website https://hannover-region.adfc.de/kurse nachzulesen.