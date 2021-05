Reservierung möglich

Godshorn (ok). Beim Blutspenden in Godshorn ist erstmals eine Terminreservierung unter www.terminreservierung.blutspende-leben.de möglich. Das DRK lädt für Montag, 31. Mai, diesmal sogar von 15 bis 20 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg ein. Für die Spendenwilligen gibt es anschließend eine Currywurst to go oder aber auch alternativ einen Gemüseburger.