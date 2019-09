Restabfallsäcke

Langenhagen. Im Rathaus gibt es ab dem 23. September Restabfallsäcke für 2019. Die Stadt Langenhagen bietet den Service wochentags während der Öffnungszeiten an.

Für die entsprechenden aha-Gutscheine können Bürgerinnen und Bürger ab Montag, 23. September, wieder Restabfallsäcke für das laufende Jahr an der Information im Rathaus beziehen. Wie in den Vorjahren bietet die Stadt Langenhagen diesen besonderen Service für die Bürgerinnen und Bürger an. Es werden keine Restabfallsäcke für das Jahr 2020 ausgegeben. Die Zeiten, zu denen die Restabfallsäcke 2019 an der Rathaus-Information erhältlich sind, sind montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13Uhr.