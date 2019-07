Reste brannten

Krähenwinkel (ok). An den Waldsee musste die Krähenwinkeler Feuerwehr am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ausrücken. Überreste eines Lagerfeuers brannten noch auf dem Osterfeuerplatz; die Feuerwehr musste bewässern.. Sie weist bei der anhaltenden Trockenheit auf das hohe Risiko für Vegetationsbrände hin. Deshalb bitte keine Zigaretten oder brennenden Gegenstände in die Natur werfen sowie keine Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf Feldern und Wiesen abstellen; in vielen Wäldern gebe es auch Rauchverbot. Nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen grillen. Brände und Rauchentwicklungen bitte sofort über den Notriuf 112 melden.