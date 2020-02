Revanche

Langenhagen (ok). Revanche für die Derby-Niederlage: Die MTB Baskets haben sich in der ersten Basketball-Regionalliga mit 84:76 in Neustadt durchgesetzt. Im Hinspiel hatte es noch ein 71:74 in letzter Sekunde gegeben. Jetzt geht es am Sonnabend, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Baskets-Arena an der Leibnizstraße gegen den VfL Stade.