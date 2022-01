Richtig zugeschlagen

Godshorn (ok). Richtig zugeschlagen haben Langfinger an der Bayernstraße in Godshorn und nach Auskunft der Polizei das kompette Mobiliar samt Technik und Werkzeugen einer Firma mitgehen lassen. Darüber hinaus beschädigten sie diverse Gipskartonwände und klauten ein nicht fahrbereites Auto. Die Schadenshöhe beläuft sich etwa auf 55.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.