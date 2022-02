Rohrbruch

Langenhageen (ok). Wasserrohrbruch an der Walsroder Straße: Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern stand das Wasser in einem Mehrfamilienhaus etwa vier Zentimeter hoch. Die Feuerwehr war mit zwei Wassersaugern und sechs Einsatzkräften etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. Eine Ölspur musste anschließend auf der Flughafenstraße auf der Abbiegespur Richtung Flughafen beseitigt werden.