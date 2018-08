Rolladen beschädigt

Krähenwinkel (ok). In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher nach Auskunft der Polizei in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rußkampe" einzudringen. Sie schoben den Rolladen des Einfamilienhauses vo dem Kellerfenster von außen hoch und beschädigten ihn. Dann machten sich sich aus dem Staub; die Hausbewohner schliefen und bakamen von dem Einbruchsversuch nichts mit. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.