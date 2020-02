Rollatortraining für Senioren

Langenhagen. Am Donnerstag, 19. März, findet in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr im Rahmen der Seniorengruppe und der Heimatgruppe im MGH an der Konrad-Adenauer-Straße ein Rollatortraining statt.

Das Angebot ist eine Kooperation mit dem DRK Wiesenau. Geleitet wird die Gruppe von einem geschultem Physiotherapeuten, der auch das Training begleitet.