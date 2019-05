Roller gestohlen

Langenhagen. Ein Dieb ließ nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 13.30 und 14.45 Uhr den Roller eines 41-Jährigen mitgehen. Der Mann hatte in vor einem Wohnhaus an der Kurt-Schhumacher-Allee abgestellt.. Bei dem Roller handelt es sich um einen Jinan Qingqi in schwarz/ silber. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.