Rolltor aufgebrochen

Langenhagen. Diebe brachen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein verschlossenes Rolltor am Mühlenfeld auf und gelangten so auf den Hof der betroffenen Rohrleitungsfirma. Von der Ladefläche eines abgestellten Lasters wurden anschließend diverse Baumaschinen entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.