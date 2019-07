Rolltreppe repariert

Langenhagen (ok). In der vorigen Woche gab es nach Auskunft des Centermanagements Probleme mit dem Antrieb und deshalb konnte die Rolltreppe im Bestandscenter des CCL nicht repariert werden. Am Freitag ist jetzt aber ein neuer Motor eingebaut worden, sodass das sie jetzt hoffentlich wieder reibungsfrei funktioniert.