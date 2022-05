Rosen von Wook

Langenhagen. SPD-Landtagskandidat Tim Wook ist diese Woche abermals im Wahlkreis unterwegs und verteilt Rosen an Bürgerinnen und Bürger. Der Sozialdemokrat ist dazu am kommenden Sonnabend, 21. Mai,, ab 7.30 Uhr vor der Bäckerei Bernhardt in Kaltenweide sowie ab 10 Uhr beim Stand der SPD-Abteilung Langenhagen auf dem Langenhagener Markt anzutreffen. Dort steht er für Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.