RTF am Sonntag

Langenhagen. Der RC Blau-Gelb Langenhagen richtet am kommenden Sonntag, 18. Juli, ein Rad-Touren-Fahren (RTF) aus. Erwartet werden SportlerInnen aus ganz Niedersachsen und darüber hinaus.

Gestartet wird nach vorheriger Anmeldung morgens am Clubheim von 9.bis 9.30 Uhr im Sportzentrum II, Emil Berliner-Straße 32. Anmeldung auch kontaktlos mit EC-Karte. Hobbyfahrer zahlen zehn Euro. Kontrollschluss ist 16 Uhr.

Zur Auswahl stehen überwiegend ausgeschilderte Strecken über 50, 80, 120 und 150 Kilometer. Sie führen in die Wedemark, die großen Runden ums Steinhuder Meer. An mehreren Stellen sind Kontrollen eingerichtet, die auch gleichzeitig Verpflegungsstationen sind.

Die RTF ist auch für Anfänger geeignet und kann deshalb auch auf „normalen“ Tourenrädern gefahren werden.