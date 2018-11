Rückenschmerzen

Kostenlose Infoveranstaltung am 28. November

Langenhagen. Rückenschmerzen gelten heute als Volkskrankheit Nummer eins. Untersuchungen zufolge leiden bis zu 85 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen. Chronische Rückenschmerzen verursachen in Deutschland etwa 15 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage. Durch eine gezielte Behandlung der Ursache kann oft die Entstehung von chronischen Schmerzen abgewendet werden. Alexander Funke, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, stellt in diesem Vortrag aktuelle Therapiemöglichkeiten sowohl bei akuten als auch bei chronischen Rückenbeschwerden vor. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 28. November, um 17 Uhr im Konferenzraum erstes Obergeschoss in der Paracelsus-Klinik am Silbersee statt. Anmeldungen bitte telefonisch unter (0511) 77 94-0; per Email: langenhagen@paracelsus-kliniken.de oder direkt bei vor Ort.