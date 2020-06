Rucksack gestohlen

Langenhagen. Ein 72-jähriger Mann stellte seinen unverschlossenen VW Caddy nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 7.30 und 9 Uhr am Fahrbahnrand am Saarweg ab. Ein Dieb öffnete die Beifahrertür und entwendete den im Fußraum stehenden Rucksack samt Inhalt des Geschädigten. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.