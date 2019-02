Rückblick auf 2018

Senioren der SPD haben Mirko Heuer eingeladen

Langenhagen. Alle Mitglieder und Freunde der SPD Arbeitsgemeinschaft 60 plus sind für Donnerstag, 21. Februar, um 15.30 Uhr in das Anna-Schaumann-Stift, Ilseweg 9-11 eingeladen. Die Senioren der SPD in Langenhagen im Arbeitskreis 60 plus haben den Bürgermeister Mirko Heuer zu einem Rückblick auf das Jahr 2018 eingeladen. Das Verhältnis Stadtrat und Verwaltung lief nicht ganz reibungslos. Die Fraktionsgruppe „Vielfalt“ stellte die Verwaltung doch schon vor große Probleme. Aber noch intensiver soll der Dialog über die Planungen für 2019 und die folgenden Jahre werden. Nach den Kenntnissen der Arbeitsgemeinschaft werden künftige Investitionen bei Schulbauten, Feuerwehrhäusern – im Grunde für alle Infrastrukturmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet – hohe finanzielle Mittel auf Jahre hinaus binden. Die Verschuldung wird erheblich ansteigen, die Wirtschaftsprognosen zeigen einen negativen Trend nicht nur in Deutschland. Weitere Diskussionspunkte sind die Integration der „Neubürger“, das Verhältnis zur türkischen Gemeinde, der Wohnungsmarkt, der Nachtfluglärm. Wird die Zusammenarbeit mit dem künftigen Seniorenbeirat intensiviert?Weitere Themen werden sicherlich noch diskutiert. Interessierte Bürger sind herzlich willkommen. Natürlich gibt es wie immer Kaffee und Kuchen.