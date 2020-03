Rüttelplatte geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Theodor-Heuss-Straße eine Rüttelplatte, die mit einer Schaufel eines Radladers gesichert war, von der frei zugänglichen Baustelle auf dem Gelände der Pferderennbahn. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.