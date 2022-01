RuF-Versammlung

Engelbostel (ok). Berichte, Ehrungen und Neuwahlen sowie Anträge stehen unter anderem auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Engelbostel und Umgebung. Sie soll am Freitag, 25. Februar, ab 19.30 Uhr in der Vereinsgaststätte "Zur Sattelkammer" über die Bühne gehen. Ulrike Döpke bittet darum, dass ihr die sportlichen Erfolge der Reiter und Voltigierer mitgeteilt werden.