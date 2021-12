Ruheraum in der Sauna

Langenhagen (ok) Rund 900.000 Euro nimmt der Rat der Stadt Langenhagen für den Bau eines so genannten Saunaruheraumes in der Wasserwelt in die Hand, etwa 250.000 Euro kostet die Sanierung des Parkplatzes am Sportzentrum II an der Emil-Berliner-Straße. Weitere drei Jahre wird die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt gefördert.