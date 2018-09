Rund um das Kind

Langenhagen. Am Sonnabend, 8. September, bietet die Kirchengemeinde Godshorn wieder einen Flohmarkt für Kinderkleidung, Kinderspielzeug und viele andere Sachen rund um das Kind an. Von 15 bis 17 Uhr steht das Gemeindehaus , Alt Godshorn 63, für Kauffreudige offen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zum-guten-hirten.de oder per E-Mail unter flohmarkt@zum-guten-hirten.de.