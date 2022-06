Rund um die Wietze

Langenhagen. Die Wietze ist ein etwa 30 Kilometer langer Nebenfluss der Aller. So könnte man es kurz formulieren. Doch die Wietze ist so viel mehr. Bis in das 19. Jahrhundert mäandrierte die Wietze lebendig in ihrem Bett. Eine erste Regulierung des Flusses war das Anstauen des Wassers für die Mühlen. Der Fluss hat bis heute unter anderem die Funktionen, das Niederschlagswasser aus dem Nordosten Hannovers und Abwässer aus verschiedenen Kläranlagen abzuleiten sowie landwirtschaftliche Nutzflächen zu entwässern. An der Wietze werden in der Region Hannover Maßnahmen für die ökologische Verbesserung durchgeführt, um den Forderungen aus der EG-Wasserrahmenrichtlinie nachzukommen.

Das ist nur ein kleiner Auszug, des für manch einen unscheinbar wirkenden Gewässers. Noch mehr Erfahrenswertes kann man bei einem Spaziergang entlang der Wietze erfahren, zu dem die SPD-Abteilung Langenhagen für Sonnabend, 25. Juni, einlädt. Unter Führung des NABU gibt es beim maximal zweistündigen Spaziergang jede Menge Wissenswertes zu erfahren. Beginn ist um 15 Uhr, um Anmeldung wird gebeten unter (0 1575) 9 63 08 53 (Anruf, SMS, WhatsApp, Signal). Bei schlechtem Wetter muss der Spaziergang leider ausfallen – Infos dazu (am Tag selbst/bei Unsicherheit) ebenfalls unter der gleichen Nummer.